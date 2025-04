Merkur-Fußballerinnen schenken mit nur neun Spielerinnen angereistem Gegner ein Dutzend Tore ein

Mit dem 12:0 am Sonntag gegen den FFV Phoenix Zwickau haben die Oelsnitzerinnen ihren höchsten Punktspielsieg seit dem Wiederbeginn auf Großfeld gelandet. Kristin Steinel traf dabei siebenmal.

