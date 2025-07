Merkur Oelsnitz am Wochenende gleich zweimal gefordert

Die Sachsenklasse-Kicker aus dem Vogtland setzen die Vorbereitung auf die neue Saison mit zwei weiteren Testpartien fort. Am Wochenende stehen sie einmal zu Hause und einmal auswärts auf dem Platz.

Noch drei Wochen haben die Kicker des SV Merkur Oelsnitz Zeit, um sich für den Start in die neue Saison der Fußball-Sachsenklasse in Form zu bringen. Am 8. August, einem Freitag, geht es gleich mit einem Abendspiel und gleichzeitig einem Vogtlandderby los, zu dem Aufsteiger VfB Schöneck im Oelsnitzer Elstertalstadion gastiert. Dieses Wochenende...