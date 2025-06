Merkur Oelsnitz: Noch eine deftige Klatsche zum Saisonabschluss

In der Fußball-Sachsenklasse haben die Sperken am Samstag eine 1:7-Pleite beim Oberlungwitzer SV einstecken müssen. Mit Platz 8 in der Abschlusstabelle hat man das Saisonziel verfehlt.

Kein guter Saisonabschluss für den SV Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse: Nach dem gesicherten Klassenerhalt eine Woche zuvor setzte es am Sonntag beim in der Abschlusstabelle nur zwei Plätze besseren Sechsten Oberlungwitzer SV am Sonntag eine 1:7-Pleite. Zur Pause war die Partie beim 4:0 für die Platzherren bereits entschieden.