Merkurs Steve Degenkolb – hier scheitert er an Radebeuls Keeper Philipp Schreiber – erzielte ein Tor und holte einen Elfmeter heraus.
Merkurs Steve Degenkolb – hier scheitert er an Radebeuls Keeper Philipp Schreiber – erzielte ein Tor und holte einen Elfmeter heraus. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Merkur Oelsnitz vergeigt eine 3:1-Führung in der Verlängerung – und gewinnt doch noch!
Von Thomas Gräf
Was für ein Spektakel im Fußball-Sachsenpokal: Drei Minuten fehlten in der regulären Spielzeit zum Sieg gegen den Radebeuler BC und auch ein zwei Tore-Vorsprung reichte nicht zum Weiterkommen. Das sicherte ausgerechnet ein eingewechselter Abwehrspieler.

Es sind die Spiele, über die man länger redet: Mit einem 4:3-Erfolg nach Verlängerung gegen den Radebeuler BC (Landesklasse Ost) hat Merkur Oelsnitz am Sonntag den Sprung in die dritte Runde des Fußball-Sachsenpokals geschafft, die am Dienstag ab 15 Uhr ausgelost wird. Dabei fuhren die Nerven der 118 Zuschauer Achterbahn.
