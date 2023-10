Miezen vor Jubiläumsstart

Zum mittlerweile 30. Mal startet das Rodewischer Team an diesem Wochenende in den Kampf um Punkte in der 1. Schach-Bundesliga. Erster Gegner ist gleich der amtierende Deutsche Meister SK Schwäbisch Hall.

Als am 2. November 1984 sieben junge Mädchen der FSG Wissenschaft Rodewisch, fünf Studentinnen und zwei Nachwuchsspielerinnen, zum Bahnhof pilgerten, um zu ihrem ersten Regionalliga-Punktspiel nach Seiffen zu fahren, ahnten sie nicht, später als "Urschachmiezen" in die Geschichte einzugehen. Ab der Saison 1991/92 jagten sie als...