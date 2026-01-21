Mit 90 Jahren am Live-Ticker: Wie der Fußball den Weischlitzer Karl-Heinz Ebener auf Trab hält

Als Ehrenmitglied bringt sich der Jubilar bis heute aktiv beim heimischen FSV Bau Weischlitz ein. Zum runden Geburtstag blickt er auf eine spannende Zeit auf und neben dem Fußballplatz zurück.

Den Einstieg in seinen Traumberuf fand Karl-Heinz Ebener spät. Mit 54 Jahren wurde der Weischlitzer 1990 Sportredakteur beim damals neu ins Leben gerufenen „Vogtland-Anzeiger“. Besonders auf den Fußballern lag sein Fokus, authentisch und mit spitzer Feder avancierte er zum vogtlandweit bekannten Sportreporter, der auch nach seiner... Den Einstieg in seinen Traumberuf fand Karl-Heinz Ebener spät. Mit 54 Jahren wurde der Weischlitzer 1990 Sportredakteur beim damals neu ins Leben gerufenen „Vogtland-Anzeiger“. Besonders auf den Fußballern lag sein Fokus, authentisch und mit spitzer Feder avancierte er zum vogtlandweit bekannten Sportreporter, der auch nach seiner...