Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche. Bild: Oliver Orgs
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche.
Das Foto zeigt den Plauener Torjubel nach dem 1:0. Am Ende stand für den VFC am Samstag gegen Heiligenstadt ein 4:0-Erfolg zu Buche. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heiligenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.

Der erste Heimsieg des VFC Plauen im Vogtlandstadion seit dem 2:0 vom 6. Oktober 2024 in der Regionalliga gegen den Greifswalder FC wurde am Samstag erst in der Schlussphase zur klaren Angelegenheit. Der eingewechselte Johann Martynets machte mit einem verwandelten Freistoß (85.) und einem Treffer aus Nahdistanz (90. +2) den 4:0-Erfolg in der...
