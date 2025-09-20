Mit Joker aus dem Krankenbett: VFC Plauen feiert ersten Heimsieg seit fast einem Jahr

Plauen
Die Vogtländer haben mit dem 4:0 am Samstag gegen den SC 1911 Heiligenstadt ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Oberliga bestätigt. Zwei Fernschüsse und ein später Doppelpack entschieden das Spiel.
Der erste Heimsieg des VFC Plauen im Vogtlandstadion seit dem 2:0 vom 6. Oktober 2024 in der Regionalliga gegen den Greifswalder FC wurde am Samstag erst in der Schlussphase zur klaren Angelegenheit. Der eingewechselte Johann Martynets machte mit einem verwandelten Freistoß (85.) und einem Treffer aus Nahdistanz (90. +2) den 4:0-Erfolg in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.