Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Mit Krämpfen zum Sieg: Oelsnitzer Tennis-Männer müssen nicht absteigen
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einem 4:2-Erfolg in Schwarzenberg wurde am Samstag der Klassenerhalt in der Bezirksklasse gesichert. Ein Spieler bewies dabei besonderen Kampfgeist.

Mit einem 4:2-Erfolg beim TC Rockelmann Schwarzenberg haben die Tennisspieler des TSV Oelsnitz am Samstag den Verbleib in der Bezirksklasse gesichert. In den Einzeln sah es nach Siegen von Viktor Krupica und Jens-Uwe Affeldt zunächst gut aus. Doch dann verloren Oliver Möhwald und Marcel Fischer ihre Spiele, Letzterer nach zweieinhalb Stunden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
13:43 Uhr
2 min.
Maßkrug soll Hommage an Wiesn-Bedienungen sein
Die Krüge sind auch Sammlerstücke.
In rund drei Wochen startet das Münchner Oktoberfest - und schon jetzt dankt die Stadt denjenigen, ohne die auf der Wiesn gar nichts geht.
10.07.2025
1 min.
Tennis-Sachsenpokal: Oelsnitzer fliegen nach knapper Niederlage raus
TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt konnte seinen höherklassigen Gegner nicht bezwingen.
1:2 hieß es am Dienstagabend gegen die höherklassiger spielende Konkurrenz vom TC Frankenberg.
Thomas Gräf
13:45 Uhr
1 min.
Geklautes Taxi in Chemnitz wieder aufgetaucht: Wollte sich jemand nur das Geld für die Fahrt sparen?
Aus einem Hinterhof wurde ein Taxi gestohlen.
In der Nacht zu Dienst verschwand im Lutherviertel ein Taxi. Der Toyota war in der Clausstraße geparkt. Nun ist das Taxi wieder da. Weit gekommen ist der Dieb nicht.
Denise Märkisch
21.08.2025
2 min.
Tennis: Oelsnitzer Männer erlegen „Weißen Hirsch“
Freuen sich über den Sieg: Die TSV-Spieler Jens-Uwe Affeldt, Steffen Lachmann, Sebastian Stange und Jaroslav Kratochvil (von links).
In den Freiluft- Mannschaftswettbewerben stehen jetzt die abschließenden Saisonspiele an. Die Sperken sind nach einem überraschenden Sieg in der Landeshauptstadt fürs Halbfinale des „kleinen“ Sachsenpokals qualifiziert.
Thomas Gräf
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel