Mit Krämpfen zum Sieg: Oelsnitzer Tennis-Männer müssen nicht absteigen

Mit einem 4:2-Erfolg in Schwarzenberg wurde am Samstag der Klassenerhalt in der Bezirksklasse gesichert. Ein Spieler bewies dabei besonderen Kampfgeist.

Mit einem 4:2-Erfolg beim TC Rockelmann Schwarzenberg haben die Tennisspieler des TSV Oelsnitz am Samstag den Verbleib in der Bezirksklasse gesichert. In den Einzeln sah es nach Siegen von Viktor Krupica und Jens-Uwe Affeldt zunächst gut aus. Doch dann verloren Oliver Möhwald und Marcel Fischer ihre Spiele, Letzterer nach zweieinhalb Stunden...