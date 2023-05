Mit Neuville und Co.? Borussia Mönchengladbach kommt ins Vogtland

Geballte Bundesliga-Prominenz läuft in der Sommerpause der Fußballer in der Kottengrüner Eimberg-Arena auf. Der SV 1903 Kottengrün feiert am ersten Juli-Wochenende sein 120-jähriges Bestehen und hat dafür keine Geringeren als die Weisweiler-Elf - die Traditionsmannschaft von Borussia Mönchengladbach - verpflichten können. Am 1. Juli ab 16.30 Uhr...