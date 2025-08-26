Mit Vollgas in die Handball-Oberliga: Kolomaznik, Hertel, Richter, und Englert greifen mit dem SV 04 Oberlosa II an

Nach dem tollen Start in die Saison der 3. Liga geht es für die Frauen sowie zweite Männermannschaft der Schwarz-Gelben in der Oberliga los. Die Fans dürfen sich freuen.

Sie sind in die Handball-Oberliga Sachsen aufgestiegen und eine erfolgreiche Saison liegt hinter der zweiten Männermannschaft des SV 04 Oberlosa. Diese Tatsache verleitet Spieler und Verantwortliche jedoch nicht, sich darauf auszuruhen. Ganz im Gegenteil, der Hunger auf Erfolg wurde geweckt. Dementsprechend motiviert ging es in die 14-wöchige...