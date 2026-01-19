MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Oelsnitzer Volleyballer haben auch ihr zweites Spiel im neuen ahr gewonnen.
Die Oelsnitzer Volleyballer haben auch ihr zweites Spiel im neuen ahr gewonnen. Bild: Symbolfoto: Pixabay
Die Oelsnitzer Volleyballer haben auch ihr zweites Spiel im neuen ahr gewonnen.
Die Oelsnitzer Volleyballer haben auch ihr zweites Spiel im neuen ahr gewonnen. Bild: Symbolfoto: Pixabay
Oberes Vogtland
Mit Vollgas ins neue Jahr: Volleyballer des VSV Oelsnitz mit zweitem Sieg im zweiten Spiel
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 3:1 zum Jahresauftakt in Gotha haben die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag das nächste Auswärtsspiel gewonnen.

Das geht richtig gut los für die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz: Im zweiten Punktspiel des noch jungen Jahres gewannen die Vogtländer am vergangenen Samstag beim VC Dresden II mit 3:1 (25:27, 25:21, 25:22, 25:23) und rücken damit auf den 4. Tabellenplatz vor. Am kommenden Samstag gehen die Männer von VSV-Trainer Alexander Krug...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
13.01.2026
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz lässt als Favorit nichts anbrennen
Die Oelsnitzer Volleyballer gewannen am Wochenende in Thüringen.
Zum Start ins neue Jahr waren die Vogtländer am Wochenende in Thüringen gefordert. Das Ergebnis fiel erwartungsgemäß aus.
Anika Zimny
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
09.01.2026
1 min.
Volleyball: VSV Oelsnitz vor Jahresauftakt bei Thüringer Talenten
Symbolfoto: Pixabay
In der Regionalliga gehen die Vogtländer nach der Weihnachtspause auf große Auswärtstour. Viermal in Folge muss die Mannschaft von Trainer Alexander Krug auf fremdem Parkett ran.
Thomas Gräf
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel