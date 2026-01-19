Mit Vollgas ins neue Jahr: Volleyballer des VSV Oelsnitz mit zweitem Sieg im zweiten Spiel

Nach dem 3:1 zum Jahresauftakt in Gotha haben die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz am Samstag das nächste Auswärtsspiel gewonnen.

Das geht richtig gut los für die Regionalliga-Volleyballer des VSV Oelsnitz: Im zweiten Punktspiel des noch jungen Jahres gewannen die Vogtländer am vergangenen Samstag beim VC Dresden II mit 3:1 (25:27, 25:21, 25:22, 25:23) und rücken damit auf den 4. Tabellenplatz vor. Am kommenden Samstag gehen die Männer von VSV-Trainer Alexander Krug...