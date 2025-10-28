Mitreißende Stimmung motiviert Kinder zu Höchstleistungen beim Sportfest in Rodewisch

Auerbach
Für viele Nachwuchs-Leichtathleten war der 48. Hallenwettkampf der VSG eine erfolgreiche Premiere. Am Ende setzten sich die Teams aus Lengenfeld und Reichenbach durch.
Beste Stimmung herrschte am Samstagvormittag in der Rodewischer Göltzschtalhalle: Die VSG Rodewisch hatte zum 48. Hallensportfest eingeladen – und elf Mannschaften aus vogtländischen Leichtathletikvereinen waren der Einladung gefolgt. Sie kämpften mit großem Einsatz um gute Platzierungen und die begehrten Medaillen.
