„Kommt der da jetzt drüber?“ fragen sich wohl gerade Zuschauer und Konkurrenten beim Versuch von Joshua König aus Thalheim.
„Kommt der da jetzt drüber?“ fragen sich wohl gerade Zuschauer und Konkurrenten beim Versuch von Joshua König aus Thalheim.
Oberes Vogtland
Motorrad-Trial in Oelsnitz: Piloten jonglieren über Container, Brücken oder Riesen-Legosteine
Von Thomas Gräf
Über 100 Fahrer haben am vergangenen Wochenende im Vogtland die Motoren bei zwei Läufen der Ostdeutschen Meisterschaft röhren lassen. Die einheimischen Zweirad-Akrobaten fuhren vier Tagessiege heraus.

So viele Besucher wie noch nie seit Bestehen des MSC Oelsnitz und seines Trial-Parcours im Industriegebiet am Johannisberg waren am vergangenen Wochenende zu zwei Läufen der Ostdeutsche Meisterschaft und im bayerischen Jurapokal gepilgert. „Wieviel genau, wissen wir nicht, da wir ja seit jeher keinen Eintritt verlangen“, sagt...
