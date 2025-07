Motorsport: Junger Rebesgrüner siegt auf dem Harz-Ring

Rennwochenende im Doppelpack: Kai Hummel punktet gleich doppelt. Kann er seinen Vorsprung halten?

Nachdem er am Samstag bei der ADAC-Minibike-Meisterschaft im hessischen Wittgenborn gepunktet hatte, reiste Kai Hummel aus Rebesgrün mit seinen Eltern umgehend zum Harz-Ring bei Aschersleben, um dort am Sonntag wenigstens noch an einem von zwei Rennen zur Pitbike-open-Challenge (PoC) des ADMV teilnehmen zu können. In der...