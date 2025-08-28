Mountainbike: Am Oelsnitzer Schloss Voigtsberg geht´s wieder steil bergab

Oberes Vogtland
Auf dem Areal des Wahrzeichens wird am Samstagnachmittag eine offene Stadtmeisterschaft in diesem Sport ausgefahren. Den Volkssportwettkampf gibt es schon zum 28. Mal.
Die Abteilung Pro-Bike des TSV Oelsnitz lädt am Samstag zur 28. Auflage der Stadtmeisterschaft im Mountainbike ein. Der Wettkampf trägt volkssportlichen Charakter, es gibt auch eine E-Bike-Klasse. Auf einem rund einen Kilometer langen Kurs mit einer sehr steilen Abfahrt oberhalb von Schloss Voigtsberg werden in zahlreichen Altersklassen die...
