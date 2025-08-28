Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auch Downhill-Legende Hans-Jürgen Wurlitzer war voriges Jahr in Oelsnitz dabei. Diesmal wieder?
Auch Downhill-Legende Hans-Jürgen Wurlitzer war voriges Jahr in Oelsnitz dabei. Diesmal wieder? Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Mountainbike: Am Oelsnitzer Schloss Voigtsberg geht´s wieder steil bergab
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Areal des Wahrzeichens wird am Samstagnachmittag eine offene Stadtmeisterschaft in diesem Sport ausgefahren. Den Volkssportwettkampf gibt es schon zum 28. Mal.

Die Abteilung Pro-Bike des TSV Oelsnitz lädt am Samstag zur 28. Auflage der Stadtmeisterschaft im Mountainbike ein. Der Wettkampf trägt volkssportlichen Charakter, es gibt auch eine E-Bike-Klasse. Auf einem rund einen Kilometer langen Kurs mit einer sehr steilen Abfahrt oberhalb von Schloss Voigtsberg werden in zahlreichen Altersklassen die...
