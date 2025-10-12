Nach 3:0 in Meerane – Reichenbacher FC erstmals unter den letzten 16 im Fußball-Sachsenpokal

Am Sonntag ließen die Neuberinstädter bei den eine Klasse tiefer kickenden Westsachsen nichts anbrennen. Nun schauen sie gespannt nach Leipzig.

Gespannt darf der Reichenbacher FC am Montagnachmittag nach Leipzig schauen. Denn wenn Anja Kühn – sie ist Büroleiterin im deutschen Bundestag – beim MDR ab 15 Uhr in den Lostopf greift, ist der RFC mit 15 anderen Vereinen noch dabei. Erstmals steht er im Achtelfinale des Fußball-Sachsenpokals.