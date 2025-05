Nach 4:0 im Vogtlandderby: SV Merkur Oelsnitz kann so gut wie für die kommende Saison in der Fußball-Sachsenklasse planen

Gnadenlos effizient haben sich die Sachenklasse-Kicker des SV Merkur Oelsnitz am Sonntagnachmittag gezeigt. Doch das das 4:0 gegen den SC Syrau klingt deutlicher, als es am Ende war.

Merkur Oelsnitz hat in der Fußball-Sachsenklasse mit einem 4:0-Sieg gegen den SC Syrau die 40-Punkte-Marke geknackt und sich auf Tabellenplatz fünf verbessert. Damit hat das Team den Klassenerhalt so gut wie sicher und Merkurs Sportlicher Leiter Marco Schwab kann mit den Planungen der zehnten Saison in der Sachsenklasse beginnen. Anders ist die...