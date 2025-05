Nach Abstieg aus der Regionalliga: VFC Plauen klärt Trainerfrage

Die Vogtländer haben zwei Tage nach dem Abstieg nicht nur die Trainerfrage geklärt. Auch das Ziel für die kommende Oberligasaison und der neue sportliche Leiter wurden bei einer Pressekonferenz benannt.

Für eine kleine Überraschung hat der VFC Plauen am Montag dann doch gesorgt. Wie sich in den Tagen zuvor schon abgezeichnet hatte, geht der seit Samstag endgültig als Absteiger aus der Fußball-Regionalliga feststehende Verein mit dem aktuellen Cheftrainer Sedat Gören und dessen Co-Trainer Felix Brandt auch in die kommende Oberliga-Saison....