Verstärken die SG Blau-Weiß Reichenbach ab sofort in der Tischtennis-Landesliga: Von links Marc Raithel, Carsten Gündel und Paul Sichwardt.
Verstärken die SG Blau-Weiß Reichenbach ab sofort in der Tischtennis-Landesliga: Von links Marc Raithel, Carsten Gündel und Paul Sichwardt. Bild: Jens Meinel
Reichenbach
Nach Aufstieg in die Tischtennis-Landesliga: SG Blau-Weiß Reichenbach startet mit neuer Hoffnung
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Jahren des Wartens eröffnet das Team am 6. September die Saison gegen den TTVG Oederan-Falkenau. Wie das „Küken“ im Team Top-Leute zum Verein bringen konnte und warum ein Wechsel etwas emotionaler war.

Es ist der große Traum der SG Blau-Weiß Reichenbach gewesen und jetzt geht er endlich in Erfüllung: Am Samstag, 6. September, starten die Tischtennisspieler von der Engen Gasse zu Hause gegen den TTVG Oederan-Falkenau in die Landesliga-Saison. Das gab es seit 2013 nicht mehr. Vorher spielte Blau-Weiß von 2006/07 bis 2008/09 sogar Regionalliga,...
