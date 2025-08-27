Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Trainer Steven Fischer (links) hat im Juni mit seinem U-12-Team des SVV Plauen das Stadtbad gerockt.
Trainer Steven Fischer (links) hat im Juni mit seinem U-12-Team des SVV Plauen das Stadtbad gerockt. Bild: Oliver Orgs
Trainer Steven Fischer (links) hat im Juni mit seinem U-12-Team des SVV Plauen das Stadtbad gerockt.
Trainer Steven Fischer (links) hat im Juni mit seinem U-12-Team des SVV Plauen das Stadtbad gerockt. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Nach dem U-12-Coup der Wasserballer des SVV Plauen: Was Coach Steven Fischer jetzt plant
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Endrunde um den Deutschen Wasserballpokal der U 12 gehörte den Jungs des Vereins nach drei ganz starken Auftritten die große Bühne. Trainer Steven Fischer und seine Mitstreiter im Verein sind ebenfalls stolz auf das Erreichte. Und die nächsten Ziele sind schon gesteckt.

Was haben Steven Fischer, Nachwuchs-Wasserballtrainer beim SVV Plauen, und Tresorknacker Egon Olsen aus der dänischen Kult-Filmserie „Die Olsenbande“ gemeinsam? Beide haben immer einen Plan. Was die beiden allerdings trennt: Der des Plaueners geht meistens auf.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
03.06.2025
1 min.
Plauener Wasserballnachwuchs kämpft um Deutschen Pokal
Für das U-12-Team des SVV jagt ein Höhepunkt den nächsten. Am 21./22. Juni steigt im Plauener Stadtbad die Endrunde um den Deutschen Pokal.
Steffen Bandt
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
24.06.2025
4 min.
Nach überragender Endrunde und dramatischem Finale: Plauener U 12-Wasserballer sind Deutscher Vize-Pokalsieger
Da war für die U-12-Jungs des SVV Plauen auch im Finale die Welt noch in Ordnung: Torjubel nach einem Treffer im dritten Viertel des Duells gegen Hannover.
Erst im Fünfmeterwerfen musste sich die U 12 des Gastgebers den White Sharks aus Hannover geschlagen geben. Wie die jungen Vogtländer zur zweitbesten Mannschaft ihrer Altersklasse wurden.
Florian Wißgott
Mehr Artikel