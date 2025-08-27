Nach dem U-12-Coup der Wasserballer des SVV Plauen: Was Coach Steven Fischer jetzt plant

Bei der Endrunde um den Deutschen Wasserballpokal der U 12 gehörte den Jungs des Vereins nach drei ganz starken Auftritten die große Bühne. Trainer Steven Fischer und seine Mitstreiter im Verein sind ebenfalls stolz auf das Erreichte. Und die nächsten Ziele sind schon gesteckt.

Was haben Steven Fischer, Nachwuchs-Wasserballtrainer beim SVV Plauen, und Tresorknacker Egon Olsen aus der dänischen Kult-Filmserie „Die Olsenbande" gemeinsam? Beide haben immer einen Plan. Was die beiden allerdings trennt: Der des Plaueners geht meistens auf.