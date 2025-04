Nach der Sportgala Vogtland: Fans des VFC Plauen korrigieren Präsidenten-Aussage

Der Fußball-Regionalligist ist nicht zum ersten Mal als „Mannschaft des Jahres“ geehrt worden. Auch nach dem Sachsenpokalsieg 2004 und dem Regionalliga-Aufstieg 2008 stand das Team schon ganz oben.

Die Berichterstattung der „Freien Presse“ von der Sternquell Sportgala Vogtland am Samstagabend in der Festhalle Plauen hat unter den Anhängern und unter ehemaligen Fußballern des VFC Plauen für Verwunderung gesorgt. Der Regionalligist war als „Mannschaft des Jahres 2024“ ausgezeichnet worden. Da das Team zum Auswärtsspiel in...