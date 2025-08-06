Nach Deutscher Meisterschaft: Leichtathletik-Duo aus dem Vogtland beendet seine Zusammenarbeit

Auerbach
Mit dem Start bei der DM in Dresden hat der Treuener Sprinter Yannick Schmalfuß alles erreicht, was er gemeinsam mit seinem Trainer Werner Fuchs erreichen wollte. Was das jetzt bedeutet.
„Das große Ziel ist geschafft“, sagt Sprinter Yannick Schmalfuß vom Treuener Kickboxverein, der am Samstag zum ersten Mal bei einer Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft gestartet ist. Mit einer Zeit von 10,73 Sekunden kam er bei den Männern über 100 Meter am Ende auf Platz 31 unter 40 Startern. „Allein die Teilnahme war etwas ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.