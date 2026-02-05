Nach erneuten Absagen: Wie das Alternativprogramm beim VfB Auerbach und beim VFC Plauen aussieht

Plauen
Die Fußball-Oberligisten aus dem Vogtland müssen weiter auf die ersten Punktspiele in diesem Jahr warten. Um im Rhythmus zu bleiben, stehen Tests gegen Regional- und Landesligisten auf dem Plan.
Die für Samstag angesetzten Nachholspiele des VfB Auerbach und des VFC Plauen sind erwartungsgemäß aufgrund unbespielbarer Plätze abgesagt worden. Mit dem SC Freital und dem RSV Eintracht 1949 hätten in der Fußball-Oberliga der Tabellenführer und der Zweitplatzierte im Vogtland antreten sollen. Doch auch für die beiden anderen am...
