Nach Fan-Ausschreitungen: So unterschiedlich reagieren der VfB Auerbach und der VFC Plauen

Die Vorfälle nach dem Vogtlandderby der Fußball-Oberliga haben Wellen geschlagen. Wie sich die Vereinschefs am Montag geäußert haben und was im Polizeibericht nicht ganz korrekt wiedergegeben wurde.

Auf diese Erwähnung in der Berichterstattung von tagesschau.de oder sportschau.de hätten der VfB Auerbach und der VFC Plauen ganz sicher gerne verzichtet. Die Berichte über die Fan-Auseinandersetzungen nach dem Oberliga-Derby am Freitagabend waren am Wochenende in zahlreichen überregionalen Online-Medien zu finden. Wie die Polizei berichtete,...