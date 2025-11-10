Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei musste nach dem Fußballspiel am Freitagabend in Auerbach bei zwei Vorfällen die Fanlager trennen.
Die Polizei musste nach dem Fußballspiel am Freitagabend in Auerbach bei zwei Vorfällen die Fanlager trennen. Bild: Symbolbild: Julian Stratenschulte/dpa
Auerbach
Nach Fan-Ausschreitungen: So unterschiedlich reagieren der VfB Auerbach und der VFC Plauen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Vorfälle nach dem Vogtlandderby der Fußball-Oberliga haben Wellen geschlagen. Wie sich die Vereinschefs am Montag geäußert haben und was im Polizeibericht nicht ganz korrekt wiedergegeben wurde.

Auf diese Erwähnung in der Berichterstattung von tagesschau.de oder sportschau.de hätten der VfB Auerbach und der VFC Plauen ganz sicher gerne verzichtet. Die Berichte über die Fan-Auseinandersetzungen nach dem Oberliga-Derby am Freitagabend waren am Wochenende in zahlreichen überregionalen Online-Medien zu finden. Wie die Polizei berichtete,...
