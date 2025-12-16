MENÜ
Kristina Hendel ist beim Malaga Marathon als schnellste Europäerin auf Platz 5 gelaufen. Bild: P. Alvarez/privat
Kristina Hendel ist beim Malaga Marathon als schnellste Europäerin auf Platz 5 gelaufen. Bild: P. Alvarez/privat
Reichenbach
Nach Panne des Veranstalters: Wie der Malaga Marathon für Kristina Hendel doch noch recht rund lief
Von Monty Gräßler
Die 29-jährige Reichenbacherin hat sich als schnellste Europäerin Selbstvertrauen fürs nächste Jahr geholt. Dabei hatte ihr Ausflug nach Spanien mit einer unangenehmen Überraschung begonnen.

Sie wollte es noch einmal wissen: Kristina Hendel hat nur neun Wochen nach ihrem zweiten Platz beim München Marathon erneut die klassischen 42,195 Kilometer in Angriff genommen. Dabei stand ihr Start im spanischen Malaga am Wochenende zunächst nicht unter den besten Vorzeichen. Denn die Reichenbacherin wartete auf dem Flughafen zunächst...
