Nach Pokalknüller gegen Chemnitzer FC: So geht der Reichenbacher FC mit dem Sechserpack um

1800 Zuschauer und Bilderbuch-Herbstwetter bildeten den perfekten Rahmen für ein Fußballfest am Wasserturm. Sportlich hatten sich die Vogtländer den Nachmittag ein klein wenig anders vorgestellt.

Manuel Strobel legte sich eine gute Viertelstunde nach dem Abpfiff fest. Der Stürmer des Reichenbacher FC geht fest davon aus, dass die 0:6-Heimniederlage im Sachsenpokal-Achtelfinale gegen den Chemnitzer FC keine Auswirkungen auf die guten Leistungen der Vogtländer in der Fußball-Sachsenliga haben wird. „Wir nehmen trotz allem einfach die...