Die Kapitäne Yannick Diegel vom RFC (rechts) und Dejan Bozic vom CFC (links) führten die Mannschaften vor 1800 Zuschauern auf den Platz.
Die Kapitäne Yannick Diegel vom RFC (rechts) und Dejan Bozic vom CFC (links) führten die Mannschaften vor 1800 Zuschauern auf den Platz. Bild: Alexander Trienitz
Manuel Strobel steigt beim Kopfballduell am höchsten. Der RFC-Stürmer hatte zwei gute Chancen.
Manuel Strobel steigt beim Kopfballduell am höchsten. Der RFC-Stürmer hatte zwei gute Chancen. Bild: Alexander Trienitz
RFC-Torhüter Patrick Hettwer ist in dieser Szene rechtzeitig vorm zweifachen CFC-Torschützen Dejan Bozic am Ball.
RFC-Torhüter Patrick Hettwer ist in dieser Szene rechtzeitig vorm zweifachen CFC-Torschützen Dejan Bozic am Ball. Bild: Alexander Trienitz
Reichenbach
Nach Pokalknüller gegen Chemnitzer FC: So geht der Reichenbacher FC mit dem Sechserpack um
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1800 Zuschauer und Bilderbuch-Herbstwetter bildeten den perfekten Rahmen für ein Fußballfest am Wasserturm. Sportlich hatten sich die Vogtländer den Nachmittag ein klein wenig anders vorgestellt.

Manuel Strobel legte sich eine gute Viertelstunde nach dem Abpfiff fest. Der Stürmer des Reichenbacher FC geht fest davon aus, dass die 0:6-Heimniederlage im Sachsenpokal-Achtelfinale gegen den Chemnitzer FC keine Auswirkungen auf die guten Leistungen der Vogtländer in der Fußball-Sachsenliga haben wird. „Wir nehmen trotz allem einfach die...
