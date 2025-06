Nach Sieg beim Preis der Besten: Neumarker Vielseitigkeitsreiterin ist Deutsche Meisterin der Jugend und feiert ihren Triumph auf Tiktok

Pita Schmid und ihrer Stute Favorita V ist in Luhmühlen am Wochenende der zweite Überraschungssieg in Folge gelungen. Die 18-Jährige konnte es selbst kaum glauben.

Die Erfolgswelle der Neumarker Vielseitigkeitsreiterin Pita Schmid schwappt wieder steil nach oben. Nach dem sie sich bereits beim Preis der Besten in Radolfzell überraschenderweise den Sieg gesichert hatte, folgte am vergangenen Wochenende der Deutsche Meistertitel der Jugend in Luhmühlen für die 18-Jährige.