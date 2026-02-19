Nach Torfestival im Testspiel: VFC Plauen muss weiter auf den ersten Punktspieltreffer in diesem Jahr warten

Plauen
In der Fußball-Oberliga ist das für Samstag geplante Heimspiel gegen Einheit Wernigerode abgesagt worden. Beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz hatte das Team am Mittwoch phasenweise gut ausgesehen.
Der VFC Plauen kommt in der Fußball-Oberliga auch an diesem Wochenende nicht zum Zuge. Das für Samstag geplante Heimspiel gegen den FC Einheit Wernigerode ist am Donnerstag abgesagt worden. „Durch die anhaltenden Schneefälle und die geschlossene Schneedecke im Vogtlandstadion ist eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht möglich....
