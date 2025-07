Nach Wasserschaden: Oelsnitzer Handballer weichen nach Plauen aus

Für die TSV-Männer beginnt nun das Training in der Nachbarstadt. Die Punktspiele werden in der dortigen Einheit-Arena ausgetragen.

Nach dem enormen Wasserschaden in der Sporthalle Oelsnitz, dessen Beseitigung wohl ein ganzes Jahr in Anspruch nehmen soll, mussten sich auch die Handballer des TSV Oelsnitz eine neue Spiel- und Trainingsstätte für die kommende Saison suchen, in der sie mit zwei Männerteams am Spielbetrieb teilnehmen. „Wir spielen und trainieren in der...