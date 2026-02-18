Nächster Spielausfall für den VfB Auerbach: Dabei wartet im März ohnehin schon ein Monsterprogramm

Auerbach
Der Fußball-Oberligist hat die Absage des Heimspiels gegen Heiligenstadt bestätigt. Stattdessen gibt es den nächsten Anlauf für einen Test beim Chemnitzer FC und viele Termine im nächsten Monat.
Der VfB Auerbach kommt in der Fußball-Oberliga auch an diesem Wochenende nicht zum Zuge. Das für Samstag, 21. Februar, geplante Heimspiel gegen Aufsteiger SC Heiligenstadt kann witterungsbedingt nicht stattfinden. „Wir haben die Info darüber bereits an den Verband weitergegeben“, erklärte VfB-Geschäftsstellenleiter Michael Stöhr-Gäbler...
