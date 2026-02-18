MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Amer Kadric (links) und der VfB Auerbach müssen weiter aufs erste Punktspiel des Jahres warten. Das Foto entstand beim Testspiel gegen den BSV Irfersgrün.
Amer Kadric (links) und der VfB Auerbach müssen weiter aufs erste Punktspiel des Jahres warten. Das Foto entstand beim Testspiel gegen den BSV Irfersgrün. Bild: Joachim Thoß
Amer Kadric (links) und der VfB Auerbach müssen weiter aufs erste Punktspiel des Jahres warten. Das Foto entstand beim Testspiel gegen den BSV Irfersgrün.
Amer Kadric (links) und der VfB Auerbach müssen weiter aufs erste Punktspiel des Jahres warten. Das Foto entstand beim Testspiel gegen den BSV Irfersgrün. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Nächster Spielausfall für den VfB Auerbach: Dabei wartet im März ohnehin schon ein Monsterprogramm
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Fußball-Oberligist hat die Absage des Heimspiels gegen Heiligenstadt bestätigt. Stattdessen gibt es den nächsten Anlauf für einen Test beim Chemnitzer FC und viele Termine im nächsten Monat.

Der VfB Auerbach kommt in der Fußball-Oberliga auch an diesem Wochenende nicht zum Zuge. Das für Samstag, 21. Februar, geplante Heimspiel gegen Aufsteiger SC Heiligenstadt kann witterungsbedingt nicht stattfinden. „Wir haben die Info darüber bereits an den Verband weitergegeben“, erklärte VfB-Geschäftsstellenleiter Michael Stöhr-Gäbler...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
02.02.2026
1 min.
VfB Auerbach scheitert mit Terminwunsch fürs Sachsenpokalspiel gegen den FSV Zwickau
Der VfB Auerbach und der FSV Zwickau haben sich schon einige packende Duelle im Sachsenpokal geliefert. Das Foto entstand 2016.
Der Fußball-Oberligist hätte das Viertelfinale gerne unter Flutlicht ausgetragen. Daraus wird aber nichts. Auch der VFC Plauen hat jetzt Klarheit.
Monty Gräßler
19:15 Uhr
3 min.
Fetzt in dieser Woche: Genuss in Chemnitz, Märchen in Aue und Plauen, ein Liebestrank in Bad Elster und Ben Zucker in Zwickau
Während die Genusstage in Klaffenbach für Fastende eine echte Herausforderung sind, bieten Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop kulturelle Alternativen.
Für Fastende sind die Genusstage in Klaffenbach wohl eher eine Zumutung, aber mit Märchenmusical, Opernspaß und Schlagerpop gibt es Alternativen ...
Maurice Querner
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
03.02.2026
4 min.
Schnee im Stadion: So sieht es beim VFC Plauen und dem VfB Auerbach mit den nächsten Punktspielen aus
Im Auerbacher Stadion sah es am Dienstag nicht wirklich nach Bedingungen für ein reguläres Fußballspiel aus.
In der Fußball-Oberliga droht beiden Vereinen aus dem Vogtland an diesem Wochenende die nächste Absage. Da werden so langsam die Nachholtermine knapp. Wie es jetzt weitergehen soll.
Monty Gräßler
19:19 Uhr
3 min.
Leitartikel zur AFD: Die Schwierigkeiten der Parteien beim Umgang mit der AfD
Trotz Brandmauer und Unvereinbarkeitsbeschlüssen der politischen Konkurrenten hat die AfD in Umfragen kaum an Zuspruch eingebüßt.
Grüne haben mit Rechtsextremen im Europaparlament gestimmt und die Linken in Thüringen mit der AfD. Letzteres war vermutlich eine Panne, die aber grundsätzliche Fragen aufwirft.
Neue Berliner Redaktionsgesellschaf
Mehr Artikel