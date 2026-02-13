Nächster Weltrekord für Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen

Im November umrundete die 39-Jährige Ibiza als erster Mensch nonstop in unter 41 Stunden. Das Jahr der Vogtländerin endete damit phänomenal, Anfang 2026 hat sie allerdings schon wieder getestet.

Vom 20. bis 22. November 2025 umrundete Extremsportlerin Christin Ziehr aus Plauen die Insel Ibiza – ohne Pause in 40 Stunden und 45 Minuten. Es war die schwerste Prüfung, die sich die 39-Jährige jemals selbst auferlegt hatte – Isolation, Erdlöcher, Stürme und geflutete Wege sowie echter Grusel. 193,71 Kilometer und 5921 Höhenmeter, die...