Neunmeterschießen entscheiden die Endrunde: 1. FC Rodewisch krönt sich im Finalderby gegen den VfB Auerbach zum Vogtlandpokalsieger bei der Ü 35

In der Rodewischer Göltzschtalhalle haben sich am Sonntag die Ü-35-Kicker des 1. FC Rodewisch die Hallenkrone aufgesetzt. In einem spannenden Finale behielten sie gegen den VfB Auerbach die besseren Nerven.

