Nichts für schwache Nerven: SV 04 Oberlosa entscheidet Handballkrimi knapp für sich

Plauen
Mit 35:33 setzten sich die Schwarz-Gelben am Samstagabend gegen das noch punktlose Schlusslicht der 3. Bundesliga durch. Die U 23 des SC DHfK Leipzig machte den Hausherren allerdings schwerer, als es denen lieb war.
Einen ganz wichtigen Heimsieg hat der SV 04 Oberlosa am Samstagabend in der 3. Handball-Bundesliga eingefahren. Vor 465 Zuschauern setzten sich die Schwarz-Gelben gegen die U-23-Mannschaft des SC DHfK Leipzig mit 35:33 durch. Mit 12:16 Zählern sind die Vogtländer Tabellenzwölfter und haben sich ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.