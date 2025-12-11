MENÜ
Bei der letzten Auflage des Freie Presse Hallenpokals: Ruven Rittrich (rechts) vom FC Werda und Danny Kunath (VfB Plauen Nord) jagen hier dem Ball hinterher. Bild: Oliver Orgs
Bei der letzten Auflage des Freie Presse Hallenpokals: Ruven Rittrich (rechts) vom FC Werda und Danny Kunath (VfB Plauen Nord) jagen hier dem Ball hinterher. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Nimmt der FC Werda die Halle ein? Hallenpokal im Vogtland verspricht beste Stimmung
Von Laura-Louis Freimann
Die Vorfreude auf Sonntag steigt: Denn dann starten die ersten sechs Mannschaften in Plauen in den Hallenpokal der „Freien Presse“. Ein Verein macht bereits vor dem ersten Anpfiff ordentlich Alarm.

Das Warten hat ein Ende: Am Sonntag, 13 Uhr, öffnen in der Plauener Einheit Arena die Tore für die diesjährige Auflage des Freie Presse Hallenpokals mit insgesamt 47 vogtländischen Teams. Eine Stunde später erfolgt der erste Anstoß in der Vorrundengruppe A. Auf die Plätze 1 bis 3 wollen es dann der FC Werda, der FSV Ellefeld, die SG...
