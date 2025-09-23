Nordische Kombinierer aus Klingenthal mit nationalen und internationalen Erfolgen

Oberes Vogtland
Die Aktiven des VSC und des Bundesstützpunkts hatten am Wochenende wieder ein voll bepacktes Programm. Die Athletinnen des Nationalkaders überzeugten in Val die Fiemme, der Nachwuchs in Bischofsgrün.
Die Weltbesten der Nordischen Kombination haben sich im norditalienischen Val di Fiemme zum Finale des FIS Sommer Grand Prix getroffen. Mittendrin gleich drei Klingenthalerinnen: Jenny Nowak vom Bundesstützpunkt sowie die beiden Schwestern Maja und Ronja Loh vom VSC. In den letzten Einzelwettbewerb starteten die drei mit soliden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.