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Matej Brychlec (links) und Trainer Mario Schuldes analysieren ein Spiel.
Matej Brychlec (links) und Trainer Mario Schuldes analysieren ein Spiel. Foto: Foto: Johannes Schmidt/Archiv
Matej Brychlec (links) und Trainer Mario Schuldes analysieren ein Spiel.
Matej Brychlec (links) und Trainer Mario Schuldes analysieren ein Spiel. Foto: Foto: Johannes Schmidt/Archiv
Plauen
Nur Trainingsweltmeister? Was für einen jungen Handball-Torwart aus Plauen nun wichtig ist
Von Florian Wißgott
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Mit Matej Brychlec hatte der HC Einheit Plauen eine potenzielle Nummer 1 fürs Tor verpflichtet, doch dann stoppten Verletzungen den 21-Jährigen. Vielleicht gelingt der Durchbruch nun im Heimspiel am Samstag.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei – und das gleich doppelt bei den Rot-Weißen: So wollen die Spieler der HC Einheit Plauen nach den beiden Siegen in den vergangenen zwei Heimspielen gegen den HSV Bad Blankenburg erneut jubeln und auch mit einem Torhüter-Trio zum Erfolg kommen. „Es ist gut, dass wir ein Trio sind, auch wenn es natürlich...
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