Nur Trainingsweltmeister? Was für einen jungen Handball-Torwart aus Plauen nun wichtig ist

Mit Matej Brychlec hatte der HC Einheit Plauen eine potenzielle Nummer 1 fürs Tor verpflichtet, doch dann stoppten Verletzungen den 21-Jährigen. Vielleicht gelingt der Durchbruch nun im Heimspiel am Samstag.

Alle guten Dinge sind bekanntlich drei – und das gleich doppelt bei den Rot-Weißen: So wollen die Spieler der HC Einheit Plauen nach den beiden Siegen in den vergangenen zwei Heimspielen gegen den HSV Bad Blankenburg erneut jubeln und auch mit einem Torhüter-Trio zum Erfolg kommen. „Es ist gut, dass wir ein Trio sind, auch wenn es natürlich...