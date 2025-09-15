Nur Unentschieden: Oelsnitzer Handballmänner machen den Sack nicht zu

In der Regionsoberliga der Männer gab der TSV beim 28:28 (16:14) gegen Einheit Claußnitz einen Zähler ab. Die zweite Vertretung feierte dagegen den ersten Saisonsieg.

Im zweiten Heimspiel in der Einheit-Arena in Plauen konnten die Oelsnitzer mit einem 28:28 gegen den TSV Einheit Claußnitz ihren ersten Heimpunkt der Saison feiern. Gegen die junge Mannschaft lag Oelsnitz fast die gesamte Spielzeit über in Führung, schaffte es aber nicht, den Sieg einzutüten. Der TSV hielt einen Zwei-Tore-Vorsprung fast...