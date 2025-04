Oben gegen unten in der Fußball-Vogtlandliga: Die untere Tabellenhälfte fordert die Topteams heraus

In allen sieben Spielen des Wochenendes treffen Teams aus der oberen Tabellenhälfte auf Mannschaften von unten. Dennoch dürfte es in einigen Partien heiß her gehen.

Nach dem Remisspieltag am vergangenen Wochenende mit vier Unentschieden in sieben Spielen steht diesmal in der Fußball-Vogtlandliga das Motto „Klein gegen Groß" auf der Tagesordnung. Denn die ersten sieben Mannschaften treffen auf die letzten sieben Teams. Wer dabei aber denkt, dass die Favoritenrollen klar verteilt sein sollten, irrt. Zum...