Oberligakicker des VfB Auerbach bringen sich für das Derby gegen den VFC Plauen in Position

Mit einem 2:0-Erfolg beim VfB Krieschow hat sich das Team von Trainer Sven Köhler etwas Luft in der Tabelle verschafft. Nun sind die Augen auf Freitagabend gerichtet.

Der VfB Auerbach schielt insgeheim mit einem Auge schon seit Tagen auf das Vogtlandderby gegen den VFC Plauen am Freitag, 19 Uhr. Denn dann treffen in der Arena zur Vogtlandweide wohl zwei Teams auf Augenhöhe aufeinander. Dass es aus Auerbacher Sicht nicht der große Krisen-Gipfel ist, nachdem es einige Zeit lang aussah, steht seit Samstag fest....