Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
VFC-Cheftrainer Sedat Gören (links) hofft am Samstag in Grimma auf den sechsten Sieg der Saison.
VFC-Cheftrainer Sedat Gören (links) hofft am Samstag in Grimma auf den sechsten Sieg der Saison. Bild: Karsten Repert
VFC-Cheftrainer Sedat Gören (links) hofft am Samstag in Grimma auf den sechsten Sieg der Saison.
VFC-Cheftrainer Sedat Gören (links) hofft am Samstag in Grimma auf den sechsten Sieg der Saison. Bild: Karsten Repert
Plauen
Oberligaspiel des VFC Plauen steht erneut auf der Kippe
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob beim FC Grimma am Samstag wie geplant gespielt werden kann, ist noch nicht entschieden. Falls es dazu kommt, treffen die Vogtländer auf einen Gegner, bei dem ordentlich Druck im Kessel herrscht.

Im Husarensportpark in Grimma brennt die Luft. Aber nicht weil dort am Samstag um 13.30 Uhr der VFC Plauen antreten soll. Vielmehr erwartet man beim Gastgeber in den nächsten Spielen eine bessere Punkteausbeute. Grimma hängt in der Tabelle ganz hinten drin. Es gab einen Trainerrausschmiss. Der Tabellen-14. ist nur einen Punkt entfernt vom...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
13.11.2025
2 min.
VFC Plauen: „Müssen unsere Effektivität deutlich verbessern“
Der Plauener Sedat Gören weiß, dass schön spielen allein nicht weiterhilft.
In der Meisterschaft rennt der Fußball-Oberligist seinen Ansprüchen hinterher. Besser läuft es bislang im Pokalwettbewerb, in dem die Plauener am Samstag ins Viertelfinale einziehen wollen.
Karsten Repert
18:30 Uhr
2 min.
Hallenmasters statt Oberliga: VFC Plauen lädt zum Ü-50-Turnier mit vielen altbekannten Namen
Heiko Riedel, Jan Gerbeth, Marco Hölzel und Catalin Popa (von links) freuen sich auf das Hallenmasters am Samstag.
Für die Spiele unter dem Dach der Einheit-Arena haben sich die Plauener den 1. FC Nürnberg, Erzgebirge Aue sowie Teams aus Ungarn, Rumänien und Tschechien eingeladen.
Karsten Repert
Mehr Artikel