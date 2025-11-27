Oberligaspiel des VFC Plauen steht erneut auf der Kippe

Ob beim FC Grimma am Samstag wie geplant gespielt werden kann, ist noch nicht entschieden. Falls es dazu kommt, treffen die Vogtländer auf einen Gegner, bei dem ordentlich Druck im Kessel herrscht.

Im Husarensportpark in Grimma brennt die Luft. Aber nicht weil dort am Samstag um 13.30 Uhr der VFC Plauen antreten soll. Vielmehr erwartet man beim Gastgeber in den nächsten Spielen eine bessere Punkteausbeute. Grimma hängt in der Tabelle ganz hinten drin. Es gab einen Trainerrausschmiss. Der Tabellen-14. ist nur einen Punkt entfernt vom...