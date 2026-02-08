Oberlosa verpasst hauchdünn die Überraschung

Plauen
In der 3. Handball-Bundesliga musste sich der SV 04 bei der zweiten Mannschaft der Füchse Berlin mit 26:27 geschlagen geben. Die Enttäuschung war dementsprechend groß.
Die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa haben am Samstag eine Überraschung nur knapp verpasst. Beim Tabellendritten, der U 23 der Füchse Berlin, unterlagen die Vogtländer mit 26:27. „Ich bin enttäuscht. Wir hätten hier etwas mitnehmen können, stehen jedoch am Ende mit leeren Händen da“, erklärte der Plauener Trainer Ladislav...
