Oberlosa vor schwieriger Aufgabe in Staßfurt

Handball-Oberliga:Spitzenreiter SV 04gastiert beim Vierten

Für den Handball-Oberliga-Spitzenreiter SV 04 Oberlosa steht am bevorstehenden 20. Spieltag eine der schwierigsten Auswärtsaufgaben der Saison auf dem Programm. Die Vogtländer gastieren am Samstag um 18 Uhr in der Salzland-Sporthalle beim aktuellen Tabellenvierten HV Rot-Weiß Staßfurt.