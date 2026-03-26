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Oberlosas Franz Schauer, hier im Match gegen Magdeburg, spielt am Samstag gegen seinen Ex-Verein.
Oberlosas Franz Schauer, hier im Match gegen Magdeburg, spielt am Samstag gegen seinen Ex-Verein. Foto: Oliver Orgs
Oberlosas Franz Schauer, hier im Match gegen Magdeburg, spielt am Samstag gegen seinen Ex-Verein.
Oberlosas Franz Schauer, hier im Match gegen Magdeburg, spielt am Samstag gegen seinen Ex-Verein. Foto: Oliver Orgs
Plauen
Oberlosaer Handballer erwarten den EHV Aue: „Meine Kumpels feuern den Gegner an“
Von Karsten Repert
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In der 3. Handball-Liga ist der SV 04 am Samstag um 19 Uhr Gastgeber für die Erzgebirger. Das Hinspiel hatten die Vogtländer klar verloren.

Viele Jahre hatte man beim EHV Aue den SV 04 Oberlosa doch ein wenig belächelt. Doch die jetzige Handballgeneration weiß inzwischen, dass Plauen seit dem Aufstieg in die 3. Liga zum heißen Pflaster geworden ist. In der „Kurt-Helbig-Festung“ strauchelten in dieser Saison bereits große Namen wie Hildesheim (28:26), Rostock (35:31) oder...
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