Oberlosaer Handballer erwarten den EHV Aue: „Meine Kumpels feuern den Gegner an“

Plauen
In der 3. Handball-Liga ist der SV 04 am Samstag um 19 Uhr Gastgeber für die Erzgebirger. Das Hinspiel hatten die Vogtländer klar verloren.
Viele Jahre hatte man beim EHV Aue den SV 04 Oberlosa doch ein wenig belächelt. Doch die jetzige Handballgeneration weiß inzwischen, dass Plauen seit dem Aufstieg in die 3. Liga zum heißen Pflaster geworden ist. In der „Kurt-Helbig-Festung“ strauchelten in dieser Saison bereits große Namen wie Hildesheim (28:26), Rostock (35:31) oder...
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