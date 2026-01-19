Oberlosaer Regionalliga-Volleyballerinnen müssen sich für Heimsieg nicht wirklich strecken

Plauen
Anders als noch in der Hinrunde wurde die Partie gegen Motor Mickten am Samstag zur klaren Angelegenheit. Was gegen den Aufsteiger gut funktionierte und wie es jetzt weitergeht.
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa haben sich am Samstag ordentlich Selbstvertrauen für das Spitzenspiel in der Regionalliga Ost am kommenden Wochenende geholt. Bevor die Vogtländerinnen als Tabellendritte beim Zweiten VC Olympia Dresden II SSR gefordert sind, setzten sie sich im Heimspiel gegen den SV Motor Mickten klar 3:0 (25:18, 25:17,...
