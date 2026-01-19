MENÜ
Melina Gerke (in weiß) und der SV 04 Oberlosa hatte gegen Motor Mickten zumeist leichtes Spiel.
Melina Gerke (in weiß) und der SV 04 Oberlosa hatte gegen Motor Mickten zumeist leichtes Spiel. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Oberlosaer Regionalliga-Volleyballerinnen müssen sich für Heimsieg nicht wirklich strecken
Von Gunar Rus
Anders als noch in der Hinrunde wurde die Partie gegen Motor Mickten am Samstag zur klaren Angelegenheit. Was gegen den Aufsteiger gut funktionierte und wie es jetzt weitergeht.

Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa haben sich am Samstag ordentlich Selbstvertrauen für das Spitzenspiel in der Regionalliga Ost am kommenden Wochenende geholt. Bevor die Vogtländerinnen als Tabellendritte beim Zweiten VC Olympia Dresden II SSR gefordert sind, setzten sie sich im Heimspiel gegen den SV Motor Mickten klar 3:0 (25:18, 25:17,...
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
15.12.2025
2 min.
Volleyball-Regionalliga: Oberlosa beim starken Neuling überfordert
Oberlosa-Coach Trainer Lutz Gushurst.
Unter den Augen von 300 Fans in der Halle sowie zahlreichen Beobachtern des MDR-Livestreams hatten die Frauen des SV 04 beim 1. Sonneberger VC mit 1:3 das Nachsehen. Eine 17-Jährige stach im Team der Gäste heraus.
Gunar Rus
13.01.2026
2 min.
Volleyball: Oberlosaerinnen starten perfekt in die Rückrunde
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa sind mit einem Sieg gestartet.
Eine klare Angelegenheit wurde das Auswärtsspiel am Wochenende in Engelsdorf für das Regionalligateam aus dem Vogtland. Was das für die Tabelle bedeutet.
Gunar Rus
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
Mehr Artikel