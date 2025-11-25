Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa sind aktuell Spitzenreiter der Regionalliga.
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa sind aktuell Spitzenreiter der Regionalliga. Bild: Oliver Orgs
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa sind aktuell Spitzenreiter der Regionalliga.
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa sind aktuell Spitzenreiter der Regionalliga. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Oberlosaer Volleyballerinnen bei ihrer Sachsentour mit Sieg und Niederlage
Von Gunar Rus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hinter den Frauen des SV 04 liegt ein anspruchsvolles Regionalliga-Wochenende. Während sie am Samstag beim SC Freital noch das Nachsehen hatten, sicherten sie sich tags darauf mit einem Sieg in Leipzig die Tabellenführung.

In der Volleyball-Regionalliga dürfen sich die Frauen des SV 04 Oberlosa schon jetzt auf eine spannende Rückrunde freuen. Nach acht von zehn Spielen der Hinserie führen die Vogtländerinnen das Feld an. Entscheidend dafür war der 3:1-Erfolg am Sonntag beim TSV Leipzig 76. Tags zuvor hatte das Team von Coach Lutz Gushurst beim SC Freital noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:01 Uhr
4 min.
BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
Serhou Guirassy traf doppelt gegen Villarreal
Serhou Guirassy trifft nach Flaute doppelt, Karim Adeyemi erneut – und der BVB profitiert von einer umstrittenen Roten Karte. Das klare 4:0 gegen Villarreal beruhigt die Gemüter in Dortmund.
Carsten Lappe, dpa
17.11.2025
2 min.
Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa beißt sich oben fest
Paula Rohleder (rechts, hier im Heimspiel gegen Engelsdorf) wurde am Samstag zur besten Spielerin gekürt.
Das war ein hartes Stück Arbeit: Beim 3:1-Sieg gegen das Tabellenschlusslicht L.E. Volleys II lief bei den Vogtländerinnen nicht alles rund.
Gunar Rus
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
28.10.2025
2 min.
Volleyball-Regionalliga: SV 04 Oberlosa entführt drei Punkte aus Görlitz
Die Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa freuen sich über den zweiten Saisonsieg in der Regionalliga.
Kein Spiel für schwache Nerven war für die Vogtländerinnen der Auftritt beim Neuling CVJM Görlitz. Nach verlorenem ersten Satz hatten die Gäste dreimal knapp das bessere Ende für sich.
Gunar Rus
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
Mehr Artikel