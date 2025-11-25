Oberlosaer Volleyballerinnen bei ihrer Sachsentour mit Sieg und Niederlage

Plauen
Hinter den Frauen des SV 04 liegt ein anspruchsvolles Regionalliga-Wochenende. Während sie am Samstag beim SC Freital noch das Nachsehen hatten, sicherten sie sich tags darauf mit einem Sieg in Leipzig die Tabellenführung.
In der Volleyball-Regionalliga dürfen sich die Frauen des SV 04 Oberlosa schon jetzt auf eine spannende Rückrunde freuen. Nach acht von zehn Spielen der Hinserie führen die Vogtländerinnen das Feld an. Entscheidend dafür war der 3:1-Erfolg am Sonntag beim TSV Leipzig 76. Tags zuvor hatte das Team von Coach Lutz Gushurst beim SC Freital noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.