Oberlosas Volleyballerinnen wollen schwierige Saison vor toller Kulisse erfolgreich beenden

Die Niederlage gegen Erfurt schmerzt den SV 04. Der 5. Platz ist fast außer Reichweite. Doch ein Sieg könnte noch mal Aufwind bringen.

Der SV 04 Plauen-Oberlosa empfängt in der Volleyball-Regionalliga am Samstag (19:30 Uhr) in der Kurt-Helbig-Sporthalle Verfolger Reinker-Neuseenland-Volleys Markleeberg. Nach der Niederlage beim Erfurter SWE Volley-Team am letzten Wochenende ist der 5. Tabellenplatz kaum noch zu erreichen. Wenn aber der Chemnitzer VV das Spiel gegen die L.E....