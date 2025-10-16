Oelsnitz Schützengilde strebt mit Neuzugang Auftaktsieg auf

Oberes Vogtland
In der 2. Luftpistolen-Bundesliga starten die Vogtländer am Sonntag mit einem Wettkampf in Berlin-Zehlendorf.
Nachdem die Deutschen Meisterschaften im August zu Ende gegangen sind, steht nun mit der neuen Saison in der 2. Luftpistolen-Bundesliga die nächste Herausforderung für die Oelsnitzer Sportschützen an. 13 Sportler bilden das Team um die beiden Mannschaftsleiter Aron Fläschendräger und Dirk Löffler, die von Anneliese Falkenberg, Frank...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.