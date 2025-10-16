Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Henry Hirte verstärkt die Zweitligamannschaft der Oelsnitzer Schützengilde.
Henry Hirte verstärkt die Zweitligamannschaft der Oelsnitzer Schützengilde. Bild: Verein
Henry Hirte verstärkt die Zweitligamannschaft der Oelsnitzer Schützengilde.
Henry Hirte verstärkt die Zweitligamannschaft der Oelsnitzer Schützengilde. Bild: Verein
Oberes Vogtland
Oelsnitz Schützengilde strebt mit Neuzugang Auftaktsieg auf
Von Björn Fläschendräger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der 2. Luftpistolen-Bundesliga starten die Vogtländer am Sonntag mit einem Wettkampf in Berlin-Zehlendorf.

Nachdem die Deutschen Meisterschaften im August zu Ende gegangen sind, steht nun mit der neuen Saison in der 2. Luftpistolen-Bundesliga die nächste Herausforderung für die Oelsnitzer Sportschützen an. 13 Sportler bilden das Team um die beiden Mannschaftsleiter Aron Fläschendräger und Dirk Löffler, die von Anneliese Falkenberg, Frank...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
18.08.2025
2 min.
Oelsnitzer Schützen auf großer Bühne: Die Deutschen Meisterschaften in München stehen an
Symbolfoto: Pixabay
Die Sperken sind mit acht Aktiven vor Ort, stellen vier Mannschaften und treten insgesamt 17 Mal an. Am Freitag geht es los, eine Woche später ist Schluss.
Björn Fläschendräger
16:45 Uhr
1 min.
Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden umgeworfen: 245.000 Bienen könnten sterben
Unbekannte haben sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Zwickau Arcaden beschädigt.
Auf dem Dach der Zwickau Arcaden wurden sieben Bienenstöcke beschädigt. Der Vorfall könnte das Leben von rund 245.000 Bienen gefährden.
Sabrina Seifert
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
01.09.2025
3 min.
Sportschießen: Oelsnitzer Schützengilde feiert historischen Triumph bei Deutscher Meisterschaft
Hans-Martin Leibnitz (Mitte) wurde Deutscher Einzelmeister mit der Pistole 9x19.
Bei den Titelkämpfen in München errangen die Vogtländer sieben Medaillen. Und sie durften zwei Meistertitel feiern – der bisher größte Erfolg in der Vereinsgeschichte
Björn Fläschendräger
Mehr Artikel