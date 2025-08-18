Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zum elften Mal ging das Turnier im Freibad Elstergarten über die Bühne.
Zum elften Mal ging das Turnier im Freibad Elstergarten über die Bühne.
Oberes Vogtland
Oelsnitzer Beachvolleyballturnier: Die Beachhoppers gewinnen ungeschlagen den Zauberpokal
Von Thomas Gräf
Unter zehn Hobbymannschaften hat sich der neue Sieger am Samstag durchgesetzt. Im Finale gegen den Ausrichter war es aber ganz knapp.

Das Team der Beachhoppers Oelsnitz hat am vergangenen Samstag im Oelsnitzer Freibad Elstergarten die elfte Auflage des Zauberpokals im Beachvolleyball gewonnen. Dabei ging es zum zweiten Mal um den Villmann-Security-Cup. Unter zehn Hobbyteams blieb der neue Champion ungeschlagen. Im Finale bezwang man Ausrichter Zauberkugel ganz knapp in zwei...
