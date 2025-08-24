Oelsnitzer Duathlon: Der älteste Starter läuft für sein Wirtshaus – und erntet als Letzter den größten Applaus

Oberes Vogtland
Die 21. Auflage des Wettbewerbs lockte am Sonntagvormittag allerdings nur 37 Starter ins Freibad Elstergarten. Erstmals lief die Veranstaltung unter der Regie eines neuen Ausrichtertrios ab.
Da die bisherigen Veranstalter Peter Plaumann und Klaus Krupke – Letzterer geht bald in Rente – nach 20 Jahren die Verantwortung für den beliebten Volkssportwettkampf im Oelsnitzer Freibad abgegeben hatten, lief er erstmals unter der Regie eines Trios: Paula Schröter, Mike Prasser und Max Plaumann kümmerten sich diesmal um die Organisation...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.