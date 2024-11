Oelsnitzer Handballer entscheiden Torspektakel für sich

Mit 38:35 setzte sich der TSV am Sonntag beim HV Grüna vor den Toren von Chemnitz durch. In einer engen Schlussphase behielten die Gäste die Nerven.

In der Handball-Regionsoberliga hat sich der TSV Oelsnitz am Sonntag mit 38:35 (21:16) beim starken Aufsteiger HV Grüna durchgesetzt, welcher vor dem Spiel in der Tabelle nur knapp hinter den Vogtländern (3. Platz) lag. Neben dem bislang unbekannten Gegner, der über eine junge Mannschaft mit guten Werfern verfügt, erwartete die Oelsnitzer...